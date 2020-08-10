10.08.2020 - 12:32 |
İl dışı atama sonuçları açıklandı mı 2020? MEBBİS öğretmenlerin il dışı atama sonuçları nereden sorgulanır?
İl dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş. 2020 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimine göre il dışı atama sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 2020 il dışı atama takvimini yayınladı. 6 Ağustos'ta alınmaya başlayan başvurularda sona gelindi. Bugün öğretmenler il dışı yer değiştirme başvurusu için son gün. Peki, atama sonuçları ne zaman belli olacak?
2020 İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2020 il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.
İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapılacak.
Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.