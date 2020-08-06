İl dışı tayin başvuru ekranı ve kontenjanları açıldı! 2020 MEB il dışı tayin ekranı için TIKLA!
İl dışı tayin başvuru ekranı açıldı. Öğretmenler başvuru yapmadan önce il dışı tayin kontenjanları ile ilgili detayları araştırıyorlar. 2020 İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları da belli oldu. İşte 2020 il dışı tayin başvuru ekranı ve kontenjanları...
İl dışı tayin kontenjanları belli oldu.2020 İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları listesi incelenerek başvurular gerçekleştirilebilir.İl dışı tayin başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak. İşte il dışı tayin başvuru ekranı 2020...
İL DIŞI KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI!
2020 İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları belli oldu.
İL DIŞI KONTENJANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
BAŞVURU EKRANINA NEREDEN ERİŞİLİYOR?
2020 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuru ekranı açıldı.
İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!