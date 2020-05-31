Temmuz 2019'da Bitlis'te, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu. O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman soylu tweet atarak ''Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera' dedi. Bu açıklama sonrası 'ila cehenneme zümera' demek sorusu sorulmaya başlandı.

İLA CEHENNEME ZÜMERA NE DEMEK?

“İla Cehennemüzzümera” şeklindedir ve Zümer suresinde geçer. Yani bu ifade “Yolu cehenneme kadar varanlar” için kullanılır. Bu da Türkçe’ye “Cehenneme kadar yolunuz var” şeklinde geçmiştir.

ZÜMER SURESİ - 71 AYET

Gerçekleri inkâr etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevkedilecek; nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak; bekçileri onlara, "İçinizden, size rabbinizin âyetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi?" diye soracak; onlar da "Evet geldi" diyecekler. Ama inkârcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir.