İlaç mümessillerine ziyaret yasağı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye’de Kovid-19 salgınının önlenmesiyle ilgili tedbirler kapsamında ilaç mümessillerinin, eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaretlerini durdurdu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, “çok acele” ibaresiyle Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Sağlık Ürünleri Derneği ve Gelişimci İlaç Firmaları Derneği’ne gönderdiği yazı ile koronavirüs önlemlerini paylaştı.





Elektronik tanıtım



Yazıda, “Ülkemizde COVID-19 salgınının önlenmesiyle ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak, ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurum/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin tarafımızca yapılacak ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulması, yapılacak olan bu duyuruya kadar geçen süre zarfında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği, bunlarla ilgili olarak konunun tüm dernek/sendika üyelerinizle paylaşılması ve mağduriyete neden olmaması için gerekli bilgilendirmenin yapılması” istendi.