‘İlacı kendi enjekte etti’

Gerekçede, Karaman’ın 23.34’te eve gittiği ve mesajla sanıktan aralarında Propofol de bulunan üç ilaç istediği, Tarhan’ın da ilaçlarla birlikte saat 01.18’de eve geldiği belirtildi. Karaman’ın talebi üzerine Tarhan’ın genç kadına damar yolu açarak iki ilacı enjekte ettiği belirtilen gerekçede, sanığın çalıştığı hastaneden saat 03.45 sularında aranarak acil ameliyata çağrıldığı, kamera kayıtlarına göre de saat 04.03’te evden ayrıldığı, Karaman’ın üst kilidi mandalla içeriden kilitlediği anlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nun, ölüm olayının anestezik madde alımına bağlı olarak gerçekleştiği, Propofol adlı ilacın damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, etki süresinin 3-5 dakika olduğuna ilişkin rapor verdiği bildirilen gerekçede, şu bilgilere yer aldı: “TÜRKSAT inceleme tutanağı, kamera kayıtları, Propofol’un etki süresi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinden ayrılırken müteveffanın hayatta olduğunun ve ilacı somut olarak tespit edilemeyen bir zaman diliminde kendisine enjekte ettiğinin kabulü gerekmektedir. İddianamede sanığın ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçunu işlediğine ilişkin delil bulunmadığı anlaşılmıştır.”