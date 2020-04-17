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17.04.2020 - 10:00 | | İHA

İlaçlama makinesinde sıkışıp ölen çocuk doğum gününde toprağa verildi

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, ilaçlama makinesinin şaft miline sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, doğum günün de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlaçlama makinesinde sıkışıp ölen çocuk doğum gününde toprağa verildi

Olay, geçtiğimiz gün Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, babası ile birlikte kiraz bahçesini ilaçlamaya gitti. Burada ilaçlama yapılırken küçük çocuk biranda ilaçlama makinesinin şaft miline takılarak sıkıştı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulans helikopterle Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından hastaneden cenazesi teslim alınan Bekir Berat Dinler, dün getirildiği köyünde kılınan namazının ardından dualarla toprağa verildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Bekir Berat Dinler’in  toprağa verildiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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