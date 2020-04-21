İlaçlama şart mı? Evde doğal yöntemler ile hamam böceğini uzaklaştırmanın yolları

Hamam böceklerinin yok edilmesi için en etkili yöntem; bir tane soğan ve bir çay kaşığı karbonatı

karıştırmaktır.

Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?

İlk önce soğan doğranır ve daha sonra karbonat eklenerek evin her yanına bu karışım dökülür. Bir süre

sonra, karışımın işe yarayacağını ve evin her yanının hamam böceklerinden kurtulduğunu fark etmek

kesin olacaktır.

Hamam Böceğinden Kurtulma Yolları

- Hamam böceklerinin görüldükleri mekanlara defne yaprakları ya da nane yaprakları yerleştirilebilir.

Bu şekilde hamam böceğinden kurtulmak mümkün olabilir.

- Defneyaprakları ile hamam böceklerinden kurtulmak bir başka yoldur. Defneyaprakları kırılmalı ya da

ufalanır. Hamam böceği görülen yerlere konularak hamam böcekleri evden uzaklaştırılabilir.

- Borik asit ve soğan: Bu metot oldukça etkili ve uygun olduğundan çok popülerdir. Orta boy soğan

doğranmalı, biraz su ya da bira, yarım kap sade un, biraz şeker, üç ile dört yemek kaşığı borik asit tozu

karıştırılmalıdır. Borik asit tozu, doğal malzeme satılan yerlerde bulunabilir. Tüm malzemeler bir kap

içerisinde karıştırılarak evin içerisinde hamam böceklerinin dolaştığından endişe edilen ya da emin

olunan yerlere bırakılmalıdır. Bu karışım ile evdeki böcekler uzak tutulacaktır.

- Boraks: Bu doğal malzemenin kıyafetleri yıkamak adına yapılan sabunlarda kullanıldığını söylemek

mümkündür. Yapılması gereken eve biraz boraks maddesini serpmektir. Bilhassa hamam böceklerinin

saklandığı şüphe edilen yerlere dökülmelidir. Bunun üzerinde yürüyen hamam böcekleri susuz kalarak

ölürler. Hamam böceklerinin kabuğu kırılarak zarar görür ise nem tutamazlar, ölürler.

- Şeker ve karbonat: Bir kap şeker ile bir kap kadar karbonat karıştırılarak evin her yanına serpiştirilmelidir. Şeker, böcekleri şekere doğru çeker. Bunun sayesinde böcekler karışımı yiyerek, karbonat içerisindeki baloncuların oluşmasından ötürü ölürler.

Bu şekilde, hamam böceklerinden kurtulmak mümkün olacaktır.