İlaçlama şart mı? Evde doğal yöntemler ile hamam böceğini uzaklaştırmanın yolları
Hamam böcekleri eve bir defa yerleşti mi onlardan kurtulmak çok zor olabilmektedir. Bu böcekler; yiyecek içerisine girerler, duvar kağıtlarına, elektronik eşyalara ve kitaplara zarar veren hayvanlardır. Ev aletlerine, yiyeceklere ve evlerdeki yüzeyi kirletip hastalık patojeni de yayabilir. Uygun metotlar sayesinde hamam böceklerini yok etmek mümkündür. İşte hamam böcekleri için uygulayabileceğiniz yöntemler ve tüm detaylar.
Hamam böceklerinin yok edilmesi için en etkili yöntem; bir tane soğan ve bir çay kaşığı karbonatı
karıştırmaktır.
Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?
İlk önce soğan doğranır ve daha sonra karbonat eklenerek evin her yanına bu karışım dökülür. Bir süre
sonra, karışımın işe yarayacağını ve evin her yanının hamam böceklerinden kurtulduğunu fark etmek
kesin olacaktır.
Hamam Böceğinden Kurtulma Yolları
- Hamam böceklerinin görüldükleri mekanlara defne yaprakları ya da nane yaprakları yerleştirilebilir.
Bu şekilde hamam böceğinden kurtulmak mümkün olabilir.
- Defneyaprakları ile hamam böceklerinden kurtulmak bir başka yoldur. Defneyaprakları kırılmalı ya da
ufalanır. Hamam böceği görülen yerlere konularak hamam böcekleri evden uzaklaştırılabilir.
- Borik asit ve soğan: Bu metot oldukça etkili ve uygun olduğundan çok popülerdir. Orta boy soğan
doğranmalı, biraz su ya da bira, yarım kap sade un, biraz şeker, üç ile dört yemek kaşığı borik asit tozu
karıştırılmalıdır. Borik asit tozu, doğal malzeme satılan yerlerde bulunabilir. Tüm malzemeler bir kap
içerisinde karıştırılarak evin içerisinde hamam böceklerinin dolaştığından endişe edilen ya da emin
olunan yerlere bırakılmalıdır. Bu karışım ile evdeki böcekler uzak tutulacaktır.
- Boraks: Bu doğal malzemenin kıyafetleri yıkamak adına yapılan sabunlarda kullanıldığını söylemek
mümkündür. Yapılması gereken eve biraz boraks maddesini serpmektir. Bilhassa hamam böceklerinin
saklandığı şüphe edilen yerlere dökülmelidir. Bunun üzerinde yürüyen hamam böcekleri susuz kalarak
ölürler. Hamam böceklerinin kabuğu kırılarak zarar görür ise nem tutamazlar, ölürler.
- Şeker ve karbonat: Bir kap şeker ile bir kap kadar karbonat karıştırılarak evin her yanına serpiştirilmelidir. Şeker, böcekleri şekere doğru çeker. Bunun sayesinde böcekler karışımı yiyerek, karbonat içerisindeki baloncuların oluşmasından ötürü ölürler.
Bu şekilde, hamam böceklerinden kurtulmak mümkün olacaktır.