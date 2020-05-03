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03.05.2020 - 17:55 | | İHA

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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