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15.03.2020 - 23:33 |

İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında aslen nereli?

Survivor'a yeni katılan isimler arasında yer alan İlayda Velibeyoğlu kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Velibeyoğlu güzelliği ile dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki İlayda Velibeyoğlu kimdir, aslen nereli?

İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında aslen nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan isimler arasında yer alan İlayda Velibeyoğlu takıma yeni katılan isimler arasında yer alıyor. Yarışmada yaşanan sakatlıkların ardından birçok yeni isim kadroya dahil edildi. Yeni katılan isimlerin başında gelen İlayda Velibeyoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İlayda Velibeyoğlu biyografisi...

İLAYDA VELİBEYOĞLU KİMDİR?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.

İlayda Velibeyoğlu kimdir Survivor İlayda kaç yaşında aslen nereli

 

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
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