İlayda Velibeyoğlu kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında aslen nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan isimler arasında yer alan İlayda Velibeyoğlu takıma yeni katılan isimler arasında yer alıyor. Yarışmada yaşanan sakatlıkların ardından birçok yeni isim kadroya dahil edildi. Yeni katılan isimlerin başında gelen İlayda Velibeyoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İlayda Velibeyoğlu biyografisi...

İLAYDA VELİBEYOĞLU KİMDİR?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.