15.07.2020 - 01:11 | | İHA
İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait daha yeni bir görüntü paylaştı.
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Ankara’da çekilen ve 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler paylaştı.
Altun paylaştığı görüntüde şu ifadelere yer verdi:
“Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!”
Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2020
Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi!
Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor.
Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına! pic.twitter.com/umPDdYAxeR
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.