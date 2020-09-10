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10.09.2020 - 22:38 | | DHA

İletişim Başkanı Altun'dan Macron'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macronu kınayalım?" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Macron'a sert tepki

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı. 

PKK'nın kundakçılarına suç üstüİstanbul bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, molotoflu eylem hazırlığında olan iki şüpheli yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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