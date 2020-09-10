İletişim Başkanı Altun'dan Macron'a sert tepki

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?

De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?

Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu?

Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020