İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

2 İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist Tobias R. evinde ölü bulundu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtildi.