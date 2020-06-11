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11.06.2020 - 11:34 | | DHA

Ilgın'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişide koronavirüse rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı. Beykonak Mahallesi'yle birlikte ilçede karantinaya alınan mahalle sayısı 2 oldu.

Ilgın'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi

Yaklaşık 450 nüfuslu Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaların tedavi ve takip işlemleri başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı. Ilgın Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon işlemleri başlattı. Filyasyon ekipleri 12 kişinin temasa geçtiği kişileri saptamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilgın'da, 15 kişide koronavirüse rastlanması sonucu Beykonak Mahallesi'nin de karantinaya alınmasıyla birlikte karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

 

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