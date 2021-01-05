İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz nereli, kaç yaşında? İlhan Başgöz kitapları...

Indiana Bloomington’da yaşayan ünlü doktor, yazar İlhan Başgöz biyografisi okuyucular için haberimizde yer alıyor. İlk eğitim dönemlerini Sivas'ta tamamladı ve Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsün'de eğitim gördü. İlerleyen zamanda kazandığı bursla ABD'ye giderek California Üniversitesi’nde çalışmalar yürütme fırsatı buldu. Prof. Dr. İlhan Başgöz kim?

İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

Başgöz, 1921 yılında Sivas Gemerek’te dünyaya geldi. Babası Gemerek İlkokulu’nda öğretmendi, annesi ise ev hanımı. İlkokul dördüncü sınıfa kadar Gemerek’te okudu. 1932 yılında babasının emekliliğinin ardından Sivas'a taşındılar. Hafız Recep İlkokulu’nda ve Sivas Lisesi’nde eğitim gördü. 1940 sonbaharında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin sözlü ve yazılı imtihanlarını kazandıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsüne öğrenci oldu. 1944’te Enstitüyü bitirdi ve Pertev Naili Boratav’ın yanında doktora yapmaya başladı.1949 yılında doktor unvanını kazandı, ilmi yardımcı olarak fakültede kaldı. 1952 yılında Tokat Lisesi edebiyat öğretmeniyken, bir anda işsiz kaldı.

İlhan Başgöz, 1960 yılında Ford Vakfı’ndana aldığı burs ile Amerika’ya gitti, 4 yıl California Üniversitesi’nde lekturer olarak görev yaptıktan sonra 1965 yılında Indiana Üniversitesi’nde asistant profesör olarak göreve başladı. Üniversitenin Türkçe programını kurdu, programın yayın direktörlüğünü ve yayın serisinin genel editörlüğünü yürüttü. 1997 yılında emekli oldu. Türkiye Bilimler Akademisi’ne şeref üyesi seçildi. Üç yıl Bilkent Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde konuk profesör olarak görev aldı. 2008’e kadar bu üniversitede hocalık yaptıktan sonra, Van'dan ayrıldı. ODTÜ'de de dersler veren Başgöz'ün iki kızı bulunuyor. 2012’de kurulan İlhan Başgöz Halkbilim Derneği’nin onursal başkanlığını yapıyor.

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