İlhan Cavcav kimdir? İlhan Cavcav nereli, ne zaman öldü, kaç yıl başkanlık yaptı?

İlhan Cavcav futbol kariyerine 16 yaşındayken Maskespor kadrosunda başladı ve PTT ile Bahçeli Gençlik Spor'da top koşturduktan sonra futbolu bıraktı. Profesyonelliğe geçmeyi kendisi istememiştir. İlhan Cavcav hastalığı neydi, neden öldü?

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Cavcav, 4 Ekim 1935 tarihinde Ankara Hamamönü'nde dünyaya geldi. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başladı. Çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçen Cavcav, eğitimine Ankara 10. Yıl İlkokulunda başladı, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam etti. Ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı. Yapılan seçimle Kulüpler Birliği Başkanlığı'na getirilmiştir.

İlhan Cavcav,16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. 1977 yılında Hasan Şengel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sağlık durumu 2016'da bozulmaya başladı. Kalp, böbrek ve akciğerinde sorunlar ortaya çıktı. 2017 Ocak'ta bir süre hastanede tedavi gördükten sonra, 21 Ocak 2017'de evinde beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınsa da 22 Ocak 2017'de 81 yaşında hayatını kaybetti.