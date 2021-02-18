İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Sırasıyla cemre tarihleri...

Baharın gelişini müjdeleyen cemre için artık geri sayım başladı. Cemre İlk olarak havaya düşecek. Tam tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek?" diye soruyor.

CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRE ANLAMI NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.