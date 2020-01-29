İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri ne zaman?

Baharın müjdeleyicisi cemre için geri sayım başladı. 1'er hafta arayla üç cemre düşecek. Tarih yaklaştıkça konu yavaş yavaş gündem oluyor. Vatandaşlar da bahar mevsimini sabırsızlıkla beklerken "İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusunu sorup tarihleri araştırıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İkisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprağa düşer. Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer.

Cemre, ''ateş', 'kor' anlamına gelir.

Anadolu'da yaygın kullanılan geleneksel halk takvimi, ''Kasım Günleri'' ve ''Hızır Günleri'' olarak ikiye ayrılır.

Miladi takvime göre Kasım Günleri, 8 Kasım'da başlar ve 179 gün sonra, yani 5 Mayıs'ta sona erer. Hızır Günleri ise, 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar, 186 günlük süreci kapsar.

Cemre düşmesi, Kasım Günleri'nden Hızır Günleri'ne, yani kıştan bahara geçişin sembolleridir.

Baharın gelişini müjdeleyen cemre toprağa düştükten sonra, bahar bayramı Nevruz'un da yaklaştığı anlaşılır.