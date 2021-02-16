İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? 2021 Cemre düşme tarihleri...

İlk cemre ne zaman nereye düşecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Baharın gelişi toprak ananın yeniden doğuşu anlamına gelen Cemre düşme tarihleri üç aşamada gerçekleşiyor. İlk cemre havaya ikincisi suya ve son olarak üçüncü cemre ise toprağa düşüyor. Cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İlk Cemre ne zaman, nereye düşecek?

CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRE ANLAMI NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.