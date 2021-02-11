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11.02.2021 - 14:21 |

İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre tarihleri neler?

Bahar geliyor, şubat ayı içerisinde ise ilk cemre düşecek. Baharın müjdeleyicisi olan cemre tarihleri şimdi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şu günlerde sıklıkla "İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre tarihleri neler?" sorusu soruluyor.

İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre tarihleri neler?

Şubat ayının ortalarında doğru ilerliyoruz. Bahara sayılı günler kaldı. Şubat ayı aynı zamanda cemre tarihlerinin yaklaştığını ifade ediyor. Peki, İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte birinci, ikinci ve üçüncü cemre tarihleri...

CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRE ANLAMI NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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