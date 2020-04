İlker Canikligil kimdir? Corona virüs bulaşan İlker Canikligil sağlık durumu nasıl?

Daha çok çektiği kısa filmlerle adını duyuran ünlü yönetmen İlker Canikligil corona virüsüne yakalandı. Canikligil'in covid-19'a yakalanmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve sağlık durumuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

İLKER CANİKLİGİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlker Canikligil kendi Youtube hesabından canlı yayın yaparak durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetmen kas ağrıları ve ateşinin olduğunu söylerken durumunun ağır olmadığını belirtti.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil 1972 İstanbul doğumlu. Ünlü yönetmen kendinde şu şekilde bahsediyor: 1991’de Saint Joseph Fransız lisesini bitirdim. 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema TV Bölümü’ne girdim.

Dört yıllık eğitim boyunca üç kısa film (Nöbetçi 1992, Ağaç 1994, Uçmak İstiyorum 1995) yaptım ve bu filmlerle bir çok ödül kazandım. Okul bittikten sonra bir süre reklam filmi sektöründe çalıştım bu arada yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına devam ettim.

1999’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü’nde ders vermeye başladım. 1998’de çektiğim “Kedi Gözü” ve 2001’de çektiğim “Simulacra” adlı kısa filmlerle yurt içinde ve dışında bir çok ödül kazandım. Bunların en önemlisi 2002’de dünyanın en önemli kısa film festivali sayılan Clermont Ferrand’da kazandığım ödüldü. Aynı yıl yardımcı doçent oldum. 2005 yılında dünyaca ünlü kurgucu Walter Murch’ün “In The Blink of An Eye” adlı kitabını “Göz Kırparken” adıyla çevirdim. Kitap Bilgi Yayınları’ndan çıktı.

2006 yılında akademiden istifa ederek ayrıldım. Aynı yıl “Ecinniler”adlı bir dizinin pilot bölümünü yönettim. Hemen arkasından “Gen” adlı filmi kurguladım ve 13. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kurgu” ödülünü kazandım.

2007’de “Dijital Video ile Sinema” adlı kitabım çıktı. 2014’te güncellediğim kitap bir çok Sinema TV Bölümünde video yapım derslerinde kullanılıyor.

2006’dan bu yana serbest reklam yönetmeni olarak Toyota, Akbank, TEB, Beko, Selpak, Vestel, Frito Lay, Citibank, Reckitt Benckiser, Ray Sigorta, Eti, Ülker, Teknosa, Carrefour gibi müşteriler için Euro RSCG, RPM Radar, TBWA, Yorum Publicis, Güzel Sanatlar Saatchi, Grey, Alice BBDO, Drive Dentsu gibi reklam ajanslarıyla çalıştım.

2010-2014 arası yarı zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümünde “Cinematography” adlı dersi verdim. 2014’ten bu yana aralıklı olarak İstanbul Film Akademi’de Yönetmenlik Atölyesi yürütüyorum.

Fotoğraf alanında 2013 – 2014 arasında İstanbul’da Galeri Art On ile çalıştım. 2013’te Contemporary Istanbul’a katıldım ve ilk kişisel fotoğraf sergimi 18 Aralık 2013’te Zorlu Center PSM alanında açtım.

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

İspanya'da Yağmur - 2018

Allegretto - 2017

Kutu - 2016 .... Kurmaca, 00:05:16

Cum Grano Salis - 2007

Simulacra - Haziran 2001

4. Cine5 Kısa Film Festivali - En İyi Kurmaca Film Ödülü.

AFM Film Festivali, "`En Çok Sevilen"` Kısa Türk Filmleri, Birincilik Ödülü. 2001

Clermont Ferrand Film Festivali, 44 film arasında Mansiyon Ödülü. 2002

10. Arcipelago Kısa Film Festivali, Roma

7. Kinofilm Manchester International Short Film Festival, "Inspired By Medium" dijital bölüm, En iyi Film Ödülü. 2002

Marmara İletişim 2. Üniversitelerarası Kısa Film Günleri, Gösterim. 2003

Kedi Gözü - 1998

3. Uluslararası Bodrum Çevre Filmleri Festivali / En İyi Kısa Film

11. Ankara Film Festivali

nde Jüri Özel Ödülü 1999

Uçmak İstiyorum - Haziran 1995

1995, 17. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Üçüncülük Ödülü.

1996, 2. Uluslararası Antalya Film Festivalinde gösterildi. Kasım

1996 8th. İzmir Film Festival - Special Award

1996 August, Almanya Lich, Kino Traumstern screening

2003, 1. Sinek Kısa Film Günleri, Gösterim. 2003

2008, M.Ü.G.S.F. Sinema TV Bölümü "50. Yıl Film Haftası, 50 Yılda 50 Film” Gösterim.

2007, 3. Hisar Kısa Film Festivali, Marmara Üniversitesi, GSF Sinema Televizyon Bölümü, Gösterim Seçkisi.

Ağaç - 1994

3. Nürnberg Türk Film Günleri, Kısa Film Yarışması Bölümü, Gösterim. 1994

1995, 7. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Dramatik Video Dalı, Gösterim

1995, Cine 5 pay TV airing: 8 March 1995 ve 15 March 1995

1995, 2. Marmara Üniversitesi İletişimciler Haftası, Kısa Film Yarışması, İkincilik Ödülü. 1995

1995, 7. İzmir Film Festival - Best Film

1995, 16. iFSAK National Short Film Fest. - Best Film

1994, 8. Adana Film Festival Short Film Competition - Best Film / Best Videography

1994, TC Ministry of Culture, Support Grant; (for script)

2003, 1. Sinek Kısa Film Günleri, Gösterim. 2003

2008, M.Ü.G.S.F. Sinema TV Bölümü "50. Yıl Film Haftası, 50 Yılda 50 Film” Gösterim.

Nöbetçi - 1992

1993, 5. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Video Dalı, Üçüncülük Ödülü.

2. Nürnberg Türk Film Günleri, Türkiye'den Kısa Filmler Bölümü, Gösterim. 1993

Diğer Filmografisi

Gen - 2006 .... Kurgu

13. Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Kurgu Ödülü. 2006

Yayınlanmış Kitapları

Göz Kırparken - 2005 / Yazar : Walter Murch ..... Çeviri - İlker Canikligil