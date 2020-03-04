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04.03.2020 - 16:33 |

İlker Kaleli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam Fox TV'de Öğretmen adlı dizi yayına başlıyor. Uzun bir aranın ardından ekrana dönen ünlü ismin hakkındaki bilgiler bu gelişme sonrası bir kez daha gündem olurken sık sık İlker Kaleli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusu soruluyor.

İlker Kaleli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

İlker Kaleli "Öğretmen" adlı dizi ile ekrana dönüyor. Kaleli "Fizik Öğretmeni Akif Erdem"i canlandıracak. Ünlü oyuncu çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatacak. Dizinin ilk bölümü ile birlikte İlker Kaleli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları da sorulmaya başlandı.

İLKER KALELİ KİMDİR?

11 Mayıs 1984 doğumlu olan İlker Kaleli’nin tam adı İlker Kaan Kaleli’dir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif’i canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2012-Son
2013-Kayıp
2014-Silsile
2015-Poyraz Karayel
2020-Öğretmen

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