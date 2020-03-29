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29.03.2020 - 11:42 | | İHA

Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!

İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak corona virüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.

Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!

Paylaştığı video ile virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire, "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" dedi. İlknur hemşire yayınladığı videoda, "Bir hafta önce Kovid-19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edecek.

Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

 

 

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