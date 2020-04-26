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26.04.2020 - 13:57 | | AA

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurdu.

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayısa kadar durduruldu

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