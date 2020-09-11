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11.09.2020 - 17:16 | | AA

İmam Hatipliler Derneğinden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ADANA (AA) - Adana Önder İmam Hatipliler Derneği, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İmam Hatipliler Derneğinden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Dernek başkanı Veyis Şahin ve 10 üye Adana Adliyesi'ne gelerek, Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusunu savcılığa verdi.

Şahin, adliye çıkışında gazetecilere, Erol Mütercimler'in yapmış olduğu açıklama ve tutumun camialarını üzdüğünü belirterek, Mütercimler hakkında dava açılmasını ve yargılama sonrasında cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

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