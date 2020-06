Cep telefonu satışında yeni dönem... Cep telefonlarında uygulanan IMEI sisteminin kapsamı da genişletiliyor. Bundan böyle yurt dışından getirilen e-SIM’li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak. Şimdi bu geşişme ile birlikte sıklıkla sıkça 'IMEI numarası nedir? İmei numarası nasıl sorgulanır?' soruları soruluyor.

IMEI DÜZENLEMESİ GELİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor. 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Buna göre, yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hâle getirilecek. Böylece yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, ‘ses haberleşmesi olmayan’ ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak. Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi ‘nesnelerin interneti’ (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor. Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek. Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.

IMEI NUMARASI NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuIMEI (İngilizce: International Mobile Equipment Identity), Türkçe: Uluslararası Mobil Cihaz Kodu.

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

IMEI KAYIT ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENİR?

IMEI kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından dönüşü 120 günü geçmemiş olan bir pasaport ve IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Eğer bu bu kayıt işlemi gerçekleştirilmezse akıllı telefon 120 gün içinde kullanıma kapatılıyor.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.