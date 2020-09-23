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23.09.2020 - 11:51 | | İHA

İnanılmaz yöntem! Sevgili gibi dolaşıp...

 Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir bijuteriden alışveriş yapan genç kadının bebek arabasında asılı duran çantası, sevgili görünümlü hırsızlar tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İnanılmaz yöntem! Sevgili gibi dolaşıp...

Olay, geçtiğimiz 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray Meydanı’nda bijuteriye gelen bebek arabalı bir kadın, çantasını arabaya asarak alışveriş yapmaya başladı.

Sevgili görünümlü iki hırsız da bijuteriye gelerek ürünlere bakmaya başladı. O esnada erkek hırsız perdeleme yaparak sevgilisinin yan tarafa geçmesini sağladı. Vakit kaybetmeyen kadın hırsız ise, bebek arabasında asılı duran çantayı kaşla göz arasında çalarak uzaklaştı.

Kadın çantayı alarak uzaklaşırken, sevgilisi ise alışveriş yapıyormuş gibi davranmaya devam etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI ÇALDILAR

Olayın ardından alışverişini bitiren mağdur kadın ise bebek arabasına geldiğinde çantasının olmadığını gördü. Kadının iş yeri sahibine durumu bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, kadının çantasının çalındığını belirledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkalini tespit etti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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