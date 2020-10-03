İnç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İnç Nasıl Hesaplanır?

Uzunluk birimi ölçümü olarak öne çıkan inç, aynı zamanda alan ve hacim hesaplaması kapsamında da kullanılmaktadır. (‘’) işareti ile gösterilen inç, belli başlı bazı yöntemler eşliğinde çevrilmekte ve hesaplanmaktadır.

İnç Hesaplama Nasıl Yapılır?

İnç hesaplama yapılırken cm ya da m ölçümleri ile nasıl bir standart değere sahip olduğu öğrenilmelidir. Bu konuda hem santimetre hem de metre açısından şu ölçü birimlerine ele almak mümkün;

1 inç = 2,54 cm

1 cm = 0,3937 inç

Bu hesaplamalar ile beraber metre ya da diğer ölçüm birimleriyle inç üzerinden hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Özellikle akıllı telefon ile LCD veya LED televizyonlar başta olmak üzere araba veya bisiklet lastikleri konusunda da inç kullanılmaktadır. Yukarıdaki ölçü birimleri ele alınmak suretiyle inç üzerinden hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Böylece bir teknolojik cihaz alırken ya da farklı bir ürün elde ederken, bu hesaplama ile uluslararası ölçü birimine göre çevrilebilmektedir.

En Basit Yöntem ile İnç Nasıl Hesaplanır?

İnç ölçü birimi genel olarak hesaplama açısından santimetre ile karşılaştırılır. Ancak ihtiyaca bağlı olarak cm üzerinden aynı zamanda alan ve hacim hesaplaması da yine ele alınabilir. Bu hesaplamayı çok daha kolay ve basit bir yöntem üzerinden gerçekleştirmek için, inç hesaplama aracını değerlendirmek gerekir. Bu konuda iki farklı hesaplama sistemi bulunuyor.

- İnç ve cm çevirme aracı

- Uzunluk hesaplama aracı

Her iki sistem de belirli bir miktar girmek suretiyle hemen inç üzerinden hem de cm üzerinden karşılıklı olarak çevrim olanağı tanıyor.

İnç Hesaplama

Dünya çapında hem inç hem de cm üzerinden hesaplama uluslararası bir değer görmektedir. Bu doğrultuda hesaplama yaparken yukarıda verilen değer kullanabilir ya da doğrudan hesaplama aracı vasıtası ile işlem gerçekleştirilebilir. Böylece amaca göre çevrim kolayca yapılabilir.