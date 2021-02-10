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10.02.2021 - 21:08 | | DHA

İndirim yapmadı diye oldu! Dehşet anlar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince iş yeri sahibi Kader Balcı'yı(39), bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İndirim yapmadı diye oldu! Dehşet anlar

Olay, akşam saatlerinde Kapaklının Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcıdan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti. Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcıya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan'ın elindeki bıçağı aldı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İndirim yapmadı diye oldu Dehşet anlar

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Şubat 2020 )Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.
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