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20.04.2020 - 18:57 |

İndirim Zıt Anlamlısı Nedir? İndirim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İndirim kelimesinin hem zıt hem de eş anlamlarını öğrenebilir ve amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, indirim zıt anlamlısı nedir? İndirim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

İndirim Zıt Anlamlısı Nedir? İndirim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Öncelikle zıt anlamlısı ele alındığında TDK'ya göre indirim, ‘zam’ üzerinden tabir edilmektedir. Herhangi bir fiyatın üzerine belirli yüzdeler eşliğinde artış göstermesi olarak dile getirmek mümkün.

 İndirim Zıt Anlamlısı Nedir?

 İndirim kelimesinin zıt anlamlısı olarak ‘zam’ sözcüğünü kullanabilirsiniz.

 ‘’Bu yıl benzine çok fazla zam geldi.’’

 Fiyat konusunda değişik yüzdeler üzerinden yapılan ekleme için, cümle içerisinde zam sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.

 İndirim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

 İndirim kelimesi için 2 farklı eş anlamlı sözcük ön plana çıkıyor.

 - İskonto,

 - Tenzilat,

 Her iki kelime de indirim sözcüğü için aynı eş anlamlı yapı üzerinden ele alınabilir ve farklı yerlerde kullanılabilir. Bu doğrultuda konuya bağlı olarak iskonto ve tenzilat kelimelerini indirim amacı noktasında değişik yerlerde değerlendirmek mümkün.

 ‘’Yapılan iskontoyu pek beğenmedik’’

 Bu şekilde daha pek çok farklı cümle üzerinden ya da tek başına her üç kelimeyi de kullanabilirsiniz.

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