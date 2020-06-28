İnegöl ilçesinde nüfus tabelalarındaki 4 binlik fark herkesi şaşırttı!

Bursa’dan İnegöl’e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir’den İnegöl’e giriş tabelasında ise ilçenin toplam nüfusu 274 bin olarak yazıldığı görüldü. İnegöl'deki vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, aynı zamanda 4 binlik nüfus farkı vatandaşlar arasında şaka konusu oluyor. İnegöl'de yaşayan Sinan Çelik, rakamsal farklılığın herkesi şaşırttığını dile getirerek, "Tabelalara göre ilçede 4 bin kişi kayıp. Bu 4 bin insan nerede? İnegöl’de yaşıyoruz. Yetkililerden bu rakamların düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

'4 BİN KİŞİNİN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR'

Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "İnegöl'ün nüfusunun ortaya çıkmasını istiyoruz. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor” diye konuştu.