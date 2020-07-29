29.07.2020 - 09:03 | | DHA
İnegöl'de feci kaza! Ölümden döndüler
Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Hamzabey Caddesinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Alizar Müftüoğlu (40) yönetimindeki 16 AHV 366 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen İbrahim Hakkı Derme(43) yönetimindeki 31 EG 681 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Alizar Müftüoğlu yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alev topuna döndü... Esenyurt'ta belediye otobüsü kundaklandı!Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde farklı noktalarda bulunan reklam panosu, eski kıyafetlerin toplandığı kıyafet dolabı ve park halindeki belediye otobüsü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.