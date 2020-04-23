İnfaz Nedir? Tdk'ya İnfaz Memuru Ve İnfaz Etmek Ne Demektir?

Hukuksal olarak bir yargının uygulanması infaz olarak geçmektedir. Bu kelimenin hukuksal manası dışında çok farklı bir anlamı da bulunmaktadır. Bu kapsamda infaz, bir kişiye söz geçirme manasına da gelmektedir.



İnfaz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Hukuksal bir kararı ya da yargıyı yerine getirmek.

2. Uygulama işi, yürütüm.



İnfazcı: Hukuksal olarak verilen cezayı ya da öldürme işini yapan kişi.

İnfazcılık: İnfazcının yerine getirdiği, yaptığı iş.

İnfaz etmek: Kesinleşen yargı kararını uygulamak, yerine getirmek.

İnfaz masası: Yasalar gereği suçu sabit olan kişinin yakalandıktan sonra, haklarında verilen kararın uygulanmasını sağlayan güvenlik birimi.

İnfaz memuru: Yasalarca suçu sabit kişiye verilen suçun uygulanmasını sağlayan güvenlik memuru.