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15.03.2020 - 10:07 |

İngiliz eski ajan Le Mesurier'in ölüm anındaki kayıp mendilci bulundu!

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’ta görüldüğü iddia edilen ‘kayıp mendilci’ bulundu.

İngiliz eski ajan Le Mesurier'in ölüm anındaki kayıp mendilci bulundu!

Sabah gazetesinini haberine göre, bölge esnafı, olayın ardından bölgede bir yıldır duran, iyi derece Arapça bilen ve Suriyeli olduğunu tahmin ettikleri Muhammed isimli bir mendilcinin kayıplara karıştığını iddia etmişti. Polis uzun süre bu kişinin bulunması için çalışma başlatmıştı. Google kamerasına da kısa bir görüntüsü takılan kişi bölgede mendilcilik yapan Orhan F. çıktı. Üstelik olayın ardından 'Suriyeli mendilci' iddiasını ortaya atan kişinin de Orhan F. olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Suriyeli mendilci Muhammed diye fotoğrafları paylaşılan kişinin de Orhan F. olduğu öğrenildi. Polislerce ifadesi alınan Orhan F., "Polisler geldi korktum olayla bir ilgim yok. 33 yıldır burada mendilcilik yaparım. Ölen adamla hiçbir ilgim yok" dedi.

Öte yandan, başsavcılık tarafından kapatılan soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in düştüğü anda kamera açısına giren ve 7 saniye sonra kaybolan meçhul bir kişinin polislerce hâlâ arandığı öğrenildi. Raporda o kişi için, 'Yakalanınca şüphe kalmayacak' deniliyor.

 

 

Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.
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