Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda 11 KasÄ±m 2019 tarihinde 45 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz eski istihbarat subayÄ± James Gustaf Edward Le Mesurierâ€™e evinin bulunduÄŸu sokakta sabaha karÅŸÄ± Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu. Olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dosyaya takipsizlik kararÄ± verdi. Takipsizlik kararÄ±nda, gÃ¼venlik kameralarÄ± incelemesi, olay yeri inceleme verileri ve Adli TÄ±p Kurumu raporu doÄŸrultusunda Ã¶lÃ¼mÃ¼n â€˜yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸmeâ€™ nedeniyle meydana geldiÄŸi belirtildi.Â Â Â

Kararda, olayÄ±n bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair delil olmadÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere atfÄ± kabil kusurun bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±nan Mesurierâ€™in eÅŸi Emma Hedvig Christina Winberâ€™a yÃ¶nelik de takipsizlik kararÄ± verildi.