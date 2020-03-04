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04.03.2020 - 07:00 | | ELÄ°F ALTIN Ä°stanbulÂ

Ä°ngiliz istihbaratçÄ±nÄ±n ölümüne takipsizlik

Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda evinin yakÄ±nÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulunan Ä°ngiliz eski istihbarat subayÄ± James Gustaf Edward Le Mesurierâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapatÄ±ldÄ±.

Ä°ngiliz istihbaratçÄ±nÄ±n ölümüne takipsizlik
ELÄ°F ALTIN Ä°stanbul 

Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda 11 KasÄ±m 2019 tarihinde 45 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz eski istihbarat subayÄ± James Gustaf Edward Le Mesurierâ€™e evinin bulunduÄŸu sokakta sabaha karÅŸÄ± Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu. Olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlayan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dosyaya takipsizlik kararÄ± verdi. Takipsizlik kararÄ±nda, gÃ¼venlik kameralarÄ± incelemesi, olay yeri inceleme verileri ve Adli TÄ±p Kurumu raporu doÄŸrultusunda Ã¶lÃ¼mÃ¼n â€˜yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸmeâ€™ nedeniyle meydana geldiÄŸi belirtildi.Â Â Â 

Kararda, olayÄ±n bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair delil olmadÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilere atfÄ± kabil kusurun bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±nan Mesurierâ€™in eÅŸi Emma Hedvig Christina Winberâ€™a yÃ¶nelik de takipsizlik kararÄ± verildi.

Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)Ä°ÅŸte gündemin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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