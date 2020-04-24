İngiliz ve Ruslardan Türkiye’ye teşekkür

Görüşmelerde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı, ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. İki bakan da Türkiye’den tedarik edilen tıbbi malzemeler için Bakan Koca’ya teşekkür etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hancock görüşmede, bu zor süreçte İngiltere’nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. “İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu” ifadelerini kullanan Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini vurguladı. Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için Bakan Koca’ya teşekkür etti.



Bakan Koca da görüşmelerde, tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini belirterek, Türkiye’deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Görüşmelerde, İngiliz ve Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.



