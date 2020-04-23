23.04.2020 - 18:16 |
İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir?
İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun, Kur’an’da yer alan bir ayettir. Özellikle bazı zor durumlarda söylenmesi emredilen inna Lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti hakkında ne demek ve kısaca kelime anlamı nedir gibi sorular ortaya atılmaktadır. Bu kavram bir ayet olduğu için de TDK içerisinde herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Sizler için İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin hangi durumlarda kullanılabileceğini ve manasını sizler için derledik.
İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin; ölüm, bela, hastalık ve deprem gibi kişiyi üzüntüye ve zora sokan durumlarda kullanılması emredilmiştir. Ayetin Türkçe açılımı “Biz Allah’tan geldik ve yine Allah’a dönüyoruz.” anlamına gelmektedir.
Yani kişinin başına gelenleri sükûnetle kabul etmesi ve şükretmesi tavsiye edilmektedir. Kimsenin dünyada kalıcı olmadığı vurgusu yapılmaktadır ve Allah’a teslim olmak için yaratıldıkları ön plana çıkarılmaktadır.
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun Anlamı Nedir?
- Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 156. ayeti.
- “Biz Allah için varız, O’na ulaşmak ve teslimiyet için yaratıldık, mutlaka O’na geri döneceğiz ve ulaşacağız.”