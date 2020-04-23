İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir? 

İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin; ölüm, bela, hastalık ve deprem gibi kişiyi üzüntüye ve zora sokan durumlarda kullanılması emredilmiştir. Ayetin Türkçe açılımı “Biz Allah’tan geldik ve yine Allah’a dönüyoruz.” anlamına gelmektedir.

Yani kişinin başına gelenleri sükûnetle kabul etmesi ve şükretmesi tavsiye edilmektedir. Kimsenin dünyada kalıcı olmadığı vurgusu yapılmaktadır ve Allah’a teslim olmak için yaratıldıkları ön plana çıkarılmaktadır.

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun Anlamı Nedir?