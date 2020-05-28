İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvurular başladı mı, başvuru şartları neler?

İnönü Üniversitesi 342 sağlık personeli alımı yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar araştırmalarına başladı. Başvuru kapsamında 300 Hemşire, 2 Psikolog, 1 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 37 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak. Yapılan açıklamada 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın personel alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı

tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum

memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

İnönü Üniversitesi 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru işlemleri 28 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında alınacak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların

açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.