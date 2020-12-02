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02.12.2020 - 13:04 | | AA

İnşaat alanında erkek cesedi bulundu!

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

İnşaat alanında erkek cesedi bulundu!

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

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