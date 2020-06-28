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28.06.2020 - 09:54 | | İHA

İnşaat kazısında lahit mezar bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu.

İnşaat kazısında lahit mezar bulundu
Yer: Tokat... İnsan iskeletleri çıkarıldı
Yer: Tokat... İnsan iskeletleri çıkarıldı
Yer: Tokat... İnsan iskeletleri çıkarıldı
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Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu. İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu. Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı. Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

LAHİT MEZARLARIN BULUNDUĞU ALANDA DEFİNE ARADILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı. Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadeleri alındı.

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