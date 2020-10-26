İnsanlar riskin farkında değil

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik uzman yorumu; “Salgının 2.dalgası tüm ülkelerde etkisini tüm yıkıcılığı ile hissettiriyor. Ülkemizde her dört kişiden üçünün morali bozuk. Vaka sayılarının bahar aylarını kat kat aştığı ülkeler var. Yeniden kısıtlamalar, yeniden karantinalar başladı veya başlamak üzere. Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı, bilimsel otoriteler sürekli olarak tedbir çağrıları yapıyorlar.

Tüm bu atmosfere rağmen haftalık araştırmamızın son döneminde çok çarpıcı bir bulgumuz var. Toplumda, salgına küçümseyen bir açıdan bakan kesimler var; salgının abartıldığı düşünen azımsanmayacak bir grup insan var, bazılarına göre salgın kontrol altına alındı bile. Süreç uzadıkça aldıkları tedbirleri gevşettiklerini, hatta bireysel tedbir almayı gereksiz gördüğünü belirtenler var.

Meşhur dizideki gibi “kış geliyor” (winter is coming) hatta salgın anlamında kış geldi bile, ama bunun farkına varamayan, hatta umursamayan bu grup büyük tehlike arz ediyor. Ve maalesef bu kesim, ihmal edilebilecek kadar küçük bir grup değil. Toplum sağlığı için yarattıkları büyük riskin farkında olmayan milyonlarca insandan bahsediyoruz” dedi.