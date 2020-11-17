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17.11.2020 - 09:48 | | DHA

İnsanlık dışı görüntü! 'Bakmayın, canı çok acıyor'

Bursa'da kimliği belirsiz kişi, yorulduğu için yola devam edemeyen atını kırbaçla dövdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, olayı gören çocukların, birbirine ‘Bakmayın; atı dövüyor, canı çok acıyor’ diye seslenmesi dikkat çekti.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Yaman Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, arabasını çekerken, bitkin düşen atına kırbaçla vurmaya başladı.

Bu sırada site içinde oyun oynayan çocuklar, adamın atını dövdüğünü gördü. Çocuklar, birbirine ‘Bakmayın, bakmayın; atı dövüyor ve canı çok acıyor’ diye bağırmaya başladı.

Atın sahibi, çocukların çığlıklarına rağmen ata vurmaya devam etti. Bu anlar, sitede oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine atın sahibine tepki yağdı.

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