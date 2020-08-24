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24.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

İnsansız tekne ‘doris’ denizden çöp topladı

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı ‘Doris’ Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle, Caddebostan sahilinde ilk kez denizle buluştu.

İnsansız tekne ‘doris’ denizden çöp topladı

 

Karadan verilen komutlarla deniz yüzeyini temizleyen insansız tekne ‘Doris’in yüzey çalışmasına, balıkadamlar da denizaltında yaptıkları temizlikle destek verdi. IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen otonom deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy Caddebostan sahilinde düzenlenen test sürüşü ile denizle buluştu. Yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile ilerleyen ve insansız çalışan deniz robotu, deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize edebilen Doris, atık verilerini internet ortamına aktararak rapor haline getirebiliyor. 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde, test sürüşü yapacak olan Doris, Kadıköy’de deniz kirliliğinin haritasını da çıkaracak.

1 ton çöp kapasitesi

Deniz yüzeyinden 30cm derinliğe kadar çöp toplayabilen araç, 1 ton atık toplama kapasitesine sahip. Pet şişe ve atıkları, karadan verilen sesli komutlar aracılığıyla toplayan Doris, atıkları da kendi içerisinde plastik, cam, organik atık olarak ayrıştırabiliyor.

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