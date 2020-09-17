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17.09.2020 - 21:52 |

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (17 Eylül) Instagram erişim sorunu...

Instagram çöktü. Yurdumuzda ve dünyada 1 milyardan fazla bir kullanıcaya sahip fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar çeşitli sosyal medya mecralarında Instagram'daki sorunun detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (17 Eylül) Instagram erişim sorunu...

Instagram bu akşam bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama, akış yenilenemiyor uyarısı veriyor. Sosyal medyadaki kullanıcılar ise Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 

nstagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar meraklı arayışı sürdürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıclar artık erişim konusunda sorunlar yaşıyor. Uygulamaya mobilden girmeye çalışan kullanıcılar akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaşıyor.

Instagram'a, TSİ 21:20 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

WEB'TE DE BENZER SORUN VAR

Uygulamaya web üzerinden girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı 'Oops, an error occurred.' hatası ile karşılaştı.

Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram’ın hiçbir hizmeti kullanılamadı.

Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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