Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram Reels nedir?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Instagram'ın Reels özelliği kullanıcılar için kullanıma açıldı. Reels özelliğinde çeşitli efektler yer alıyor. Peki, Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır?

INSTRAGM REELS DÜZENLEME ARAÇLARI NELER?

Instagram Reels çeşitli araçlar sunuyor. İşte Instagram Reels'in düzenleme araçları;

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek. Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor

Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Instagram'ın sol üst köşesinde bulunan kamera işaretine tıkladıktan sonra açılan ekranın en altında Canlı, Hikaye ve Reels bölümleri gelecek. Reels özelliğine kullanmak için açılan ekrandan Reels'ı seçmeniz gerekiyor.