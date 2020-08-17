MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram Reels nedir?
ABONE OL
17.08.2020 - 09:47 |

Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram Reels nedir?

Instragram yeni özelliği olan Reels'i kullanıcılarla buluşturdu. Instagram'ın Reels özelliği ile kullanıcılar 15 saniyelik videolar yapabiliyorlar. Kullanıcılar özelliği ve düzenleme araçlarını nasıl kullanacaklarını araştırıyorlar. İşte Instagram Reels özelliği kullanımı...

Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır? Instagram Reels nedir?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Instagram'ın Reels özelliği kullanıcılar için kullanıma açıldı. Reels özelliğinde çeşitli efektler yer alıyor. Peki, Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır?

INSTRAGM REELS DÜZENLEME ARAÇLARI NELER?

Instagram Reels çeşitli araçlar sunuyor. İşte Instagram Reels'in düzenleme araçları;

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek. Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor

Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Instagram'ın sol üst köşesinde bulunan kamera işaretine tıkladıktan sonra açılan ekranın en altında Canlı, Hikaye ve Reels bölümleri gelecek. Reels özelliğine kullanmak için açılan ekrandan Reels'ı seçmeniz gerekiyor.

Kardeşi vahşice öldürülen ağabey konuştu: İdam istiyoruzAdana’da evinde tecavüz girişiminde bulunan şahsın işkence yaparak vahşice öldürdüğü kadının katili, 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı. Maktulün ağabeyi, "Kadınlar artık öldürülmesin, idam istiyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları için kritik tarih belli oldu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları için kritik tarih belli oldu

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Uzmanlardan İstanbul depremi değerlendirmesi: Eli kulağında

Uzmanlardan İstanbul depremi değerlendirmesi: Eli kulağında

Sıradaki Haber