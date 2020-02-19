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19.02.2020 - 12:51 |

İnstagram silme işlemi nasıl yapılır? 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linki

İnstagram kullanıcıları arttığı gibi bir yandan da azalıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı kullanıcılar hesaplarını kapatmak istiyor. Bu nedenle de İnstagram silme işlemi nasıl yapılır? sorusu sık sık sorulurken 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linki de merak ediliyor.

İnstagram silme işlemi nasıl yapılır? 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linki

 

Facebook'tan sonra en çok kullanıcı sayısına ulaşan Instagram, bazı kullanıcılar tarafından silinmek isteniyor. Bazıları sıkılıyor, bazıları farklı nedenlerden dolayı hesabını kapatıyor. Bu işlemin nasıl yapılacağını bilmeyen kullanıcılar ise İnstagram silme işlemi nasıl yapılır? sorusuna cevap arayıp 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linkini araştırıyor.

Geçici kapatma ekranı
İnstagram silme işlemi nasıl yapılır 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linki

Kalıcı olarak silme ekranı
İnstagram silme işlemi nasıl yapılır 2020 Instagram hesap silme ve geçici kapatma linki

SIRASIYLA INSTAGRAM GEÇİCİ KAPATMA

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için:

instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM'I GEÇİCİ OLARAK KAPATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız, bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.

HESABINIZI KALICI OLARAK SİLMEK İÇİN:

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.
Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız.

INSTAGRAM KALICI OLARAK SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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