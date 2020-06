İnternet kafeler de ‘normal’i bekliyor

Salgın nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan internet kafe sahipleri için normale dönüş başlamadı. Sosyal medyada mağduriyetlerini dile getiren internet kafe ve oyun salonu sahiplerinden bazıları bilgisayarlarını satışa çıkardı. İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Odası Başkanı Ümit Büyük, “Önlemlerimizi aldık. Maskesiz kimse içeri alınmayacak, sosyal mesafeye uyulacak, klavyeler dezenfekte edilecek. Her işletme normale döndü. İnternet kafeler neden hâlâ kapalı?” diyor.

Henüz karar çıkmadı



Koronavirüs salgını vakalarının Türkiye’de görülmesinin ardından 16 Mart’ta İçişleri Bakanlığı virüsün yayılabileceği potansiyel yerlerle ilgili bir genelge yayınlamış, bu kapsamda internet kafeleri ve her türlü oyun salonlarının faaliyetleri de geçici olarak durdurulmuştu. Zamanla salgına karşı verilen başarılı mücadele ve alınan tedbirler kapsamında çoğu işletme normale dönüşle birlikte tekrar faaliyete geçti. Ancak internet kafe ve oyun salonları ile ilgili herhangi bir karar çıkmadı. Yaklaşık üç aydır kapalı olan internet kafe ve oyun alanları esnafı, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.



‘Kiralarımı ödeyemedim’

Küçükçekmece’de internet kafe işleten Şaban Karatay, “Açılmayan yerler arasında barlar, pavyonlar bir de internet kafeler var. Neden sadece internet kafeler kapalı. Üç aydır dükkanlarımız kapalı. Tüm esnaf arkadaşlarımız ekonomik sıkıntı içinde” dedi.

Levent’te 21 yıldır internet kafe işleten Nazmiye Ketencigil de şunları söyledi: “Bu sektörden ailelerle birlikte 30-35 bin insan geçimini sağlıyor. Hepimiz mağduruz. Spor salonları açıldıktan sonra her yerin açılması lazım. İnternet kafeler birçok yerden daha risksiz. Zaten önlemlerimizi aldık. Kiralarımı ödeyemedim. Krediler çektik. İnsanlar inanılmaz mağdur durumda.”



‘Esnafın durumu çok kötü, çare bulunsun’



İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Ümit Büyük, Milliyet’e şu açıklamada bulundu: “Türkiye’de 16 bin, İstanbul’da ise 2 bine yakın internet kafe ve oyun salonu var. 1-15 Haziran arasında açılmayı bekliyorduk. Ancak bizi arafta bıraktılar. Ne zaman açılacağımıza dair hâlâ bir karar çıkmadı. Esnafın durumu çok kötü. Dükkanlarının kirasını ödeyemeyen, iş yapamayan esnaf ya kapatıyor ya kredi çekiyor. Kapatan esnaf da 10 bin liralık bilgisayarları, 5 bin liraya elden çıkarıyor. Bir çözüm bulunsun. Tehlikeli görünüyor ama virüsün bulaşmayacağı nadir yerlerdeniz. Öncelikle yanınızdaki ile aranızda paravan var yakın temas zaten yok. İnternet kafelere maskesiz kimse alınmayacak. Klavye ve mouse’lar her müşteriden sonra temizlenecek. Her işletme normale dönüyor. Neden hâlâ internet kafeler kapalı?”