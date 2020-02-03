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03.02.2020 - 07:00 |

İnterpol’u Yeni Yüzyıl eğitecek

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Eğitim ve Hizmet Laboratuvarı, Uluslararası Polis Teşkilatı, INTERPOL’e akredite kazandı.

İnterpol’u Yeni Yüzyıl eğitecek

Yeni Yüzyıl, polisleri eğitme hakkı ve akreditasyonunu kazanan Türkiye’de ilk, tüm dünyada da ikinci üniversite oldu. İki kurum arasında yapılan iş birliği kapsamında Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında INTERPOL’e üye 194 ülke polis teşkilatı mensuplarına İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Eğitim ve Hizmet Laboratuvarı Öğretim Üyeleri tarafından eğitim verilecek.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol iş birliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “İlk olarak ulusal, sonrasında ise uluslararası bir çalışma yapmak istedik. Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol’e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok  gururluyuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruslara İdlib uyarısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin, "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." dedi.
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