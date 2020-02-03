İnterpol’u Yeni Yüzyıl eğitecek

Yeni Yüzyıl, polisleri eğitme hakkı ve akreditasyonunu kazanan Türkiye’de ilk, tüm dünyada da ikinci üniversite oldu. İki kurum arasında yapılan iş birliği kapsamında Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında INTERPOL’e üye 194 ülke polis teşkilatı mensuplarına İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Eğitim ve Hizmet Laboratuvarı Öğretim Üyeleri tarafından eğitim verilecek.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol iş birliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “İlk olarak ulusal, sonrasında ise uluslararası bir çalışma yapmak istedik. Değerli hocalarımız büyük bir fedakârlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol’e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz” dedi.