Interpol'ün aradığı DEAŞ'lıya Adana'da ev ayarlayan şüpheli: Suriyeli sandım

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Fransa’da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Tunus kökenli, Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler, 14 Ekim’de düzenlediği operasyonla Raissi'yi kaldığı hücre evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Raissi’nin Interpol tarafından 'çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raissi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘SURİYELİ SANDIM, YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM’

Soumaya Raissi'ye Adana’da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ’ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen Feyzullah Y.'nin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Feyzullah Y.’nin, daha önce de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.