İntihal Ne Demek? İntihal Yapmak Ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İntihal kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş ve kalıplaşmış olan kelimelerden

biridir. İntihal kelimesini günlük hayatta pek çok kez duyuyoruz. Dolayısıyla kelimenin anlamını bilmekte

fayda var.

İntihal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Aşırma

2. Çalma bir başka malı sahiplenme

3. Hırsızlık yapma bir şeyi çaktırmadan veya kimsenin görmediği zamanda almak saklamak.

İntihal Yapmak ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İntihal yapmak demek bir malı veya başka bir eşyayı kimsenin haberi olmadan çalmak, hırsızlık yapmak

ve aşırmaktır. İntihal etmek ise bir şeyi aşırmak demektir.