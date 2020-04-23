23.04.2020 - 18:07 |
İntihal Ne Demek? İntihal Yapmak Ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?
Dilimize yabancı dillerden geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri günlük hayatta oldukçafazla kullanmaktayız. Bazen ise anlamını bilmediğimiz kelimeler olabiliyor. Dolayısıyla bu kelimelerin neanlama geldiğini pek çok platformlar üzerinden araştırma yolu ile öğrenmek istiyoruz. Anlamınıbilmediğimiz ve günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden biri de intihal kelimesidir. Peki, intihalkelimesinin anlamını hiç merak ettiniz mi? İntihal ne demek? İntihal yapmak ve intihal etmekkelimelerinin anlamı nedir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
İntihal kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize geçmiş ve kalıplaşmış olan kelimelerden
biridir. İntihal kelimesini günlük hayatta pek çok kez duyuyoruz. Dolayısıyla kelimenin anlamını bilmekte
fayda var.
İntihal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Aşırma
2. Çalma bir başka malı sahiplenme
3. Hırsızlık yapma bir şeyi çaktırmadan veya kimsenin görmediği zamanda almak saklamak.
İntihal Yapmak ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?
İntihal yapmak demek bir malı veya başka bir eşyayı kimsenin haberi olmadan çalmak, hırsızlık yapmak
ve aşırmaktır. İntihal etmek ise bir şeyi aşırmak demektir.