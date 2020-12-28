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28.12.2020 - 02:28 | | DHA

Korkunç olay! Cebinden çıkan not sonrası bir kişi gözaltında

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kahvehane işleten Hüseyin A. (56), kimsenin olmadığı sırada evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, bunun üzerine Yusuf isimli kişiyi gözaltına aldı.

Korkunç olay! Cebinden çıkan not sonrası bir kişi gözaltında

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. 4 çocuk babası  Hüseyin A., evde kimse olmadığı sırada tavana bağladığı iple kendini astı. Eve gelen yakınları Hüseyin A.'yı tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Korkunç olay Cebinden çıkan not sonrası bir kişi gözaltında

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, notta ismi geçen Yusuf isimli kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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